Фонд Рината Ахметова предоставит помощь больнице 'Охматдет'

Циничный и жестокий ракетный удар по национальной детской специализированной больнице "Охматдет", который совершили российские военные 8 июля 2024, шокировал Украину и мир. Фонд Рината Ахметова поддерживает страну и оказывает помощь в больнице.

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В ближайшее время Фонд готов закупить и передать "Охматдету" два реанимобиля (автомобили скорой помощи).

Также Фонд готов обеспечить "Охматдет" и его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек). Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны.

Мы продолжаем определять потребности в тесном сотрудничестве с руководством "Охматдета". Подробности со временем.

Кроме того, мы готовы помогать пострадавшим: Фонд системно оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов. Это лечение, физическая и психологическая реабилитация и психологическая помощь.

Пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

Бизнес Рината Ахметова приобщился к помощи больницы "Охматдет".

Так, банк ПУМБ перечислил 3 млн грн в сбор на преодоление последствий удара по больнице благотворительного фонда "Таблеточки". По 1 млн грн предоставили ЦУМ и компания Лемтранс.

Энергетики ДТЭК уже работают над установкой временных трансформаторных подстанций на территории больницы, разрушенных российской ракетой. Это позволит обеспечить врачам и детям постоянным источником энергии.

ФК "Шахтер" предоставит материальную и другую необходимую помощь семьям с детьми, пострадавшими от ракетного удара по больнице.