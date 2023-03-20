Фонд Рината Ахметова помогает детям восстановиться после ранений и травм войны

Фонд Рината Ахметова многие годы поддерживает детей. В частности, бесплатно реабилитирует раненых мальчиков и девушек.

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В настоящее время продолжается первый из курсов реабилитации в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей". В санаторий в Закарпатье на 12-дневный курс восстановления приехали дети из городов и сел Украины, пострадавших от последствий ракетных ударов.

Программа направлена преимущественно на реабилитацию опорно-двигательного аппарата и психологическую реабилитацию. До полномасштабной войны семья Миланы жила в Николаеве.

Сейчас они переехали в Черкасскую область. Мама Миланы, Валерия Фоменко, воспитывает дочерей сама.

"Мой муж погиб. Мы живем в арендованном жилье. Поэтому помощь Фонда на реабилитацию младшей дочери чрезвычайно важна для моей семьи. Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за возможность приехать в Закарпатье и пройти курс реабилитации. Для нас с Миланкой это очень важно. Также хочу поблагодарить весь персонал санатория за профессиональное лечение и индивидуальный подход к каждому ребенку" — говорит она.

Проект продолжается: в нем могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и рекомендаций после полного обследования ребенка.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Всего в рамках проекта курсы реабилитации прошли 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.