Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией 15-летней Кристины, раненной во время обстрела Запорожья

В июле этого года 15-летняя Кристина гуляла с маленьким братишкой в парке возле своего дома в Запорожье. Когда произошел ракетный удар, сигнал тревоги даже не успел сработать. Ударную волну она почувствовала врасплох, без предупреждений. Девочка получила рвано-резаные осколочные ранения. На днях Кристина завершила курс реабилитации в санатории в Закарпатье, организованный Фондом Рината Ахметова.

"Мне здесь очень нравится. Здесь спокойно, классный бассейн, солевая комната, хорошее питание. Люди, которые относятся к тебе с душой. Когда мама сказала, что нам дали путевку в санаторий, я была очень рада", - делится девочка.

Ее мама, Виктория, именно в этот страшный момент возвращалась к своим детям. Над ее головой разорвался снаряд. Женщина не сразу увидела Кристину и сына: девочка сидела на земле, закрыв голову руками, а мальчика покрыл своим телом отец другого ребенка. В парке было много раненых, но из их семьи пострадала только Кристина: осколок прорезал правую лопатку. Рану пришлось зашивать в больнице. Впоследствии мама узнала о реабилитации от Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"В санатории Кристина стала веселее. Ей очень нравится, мы много гуляем. Мы очень благодарны за такой подарок нам, за такое оздоровление", — говорит Виктория.

К участию в проекте "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке.

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.