Фонд Рината Ахметова подписал меморандум о взаимопонимании с Государственной архивной службой Украины

В Киеве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Фондом Рината Ахметова и Государственной архивной службой Украины. Целью – координация и объединение усилий для профессионального сохранения собранных свидетельств о войне в Украине. Благодаря этому сотрудничеству уникальный архив Музея Голосы Мирных Фонда Рината Ахметова станет ключевым источником для исторических исследований как в Украине, так и за ее пределами.

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"Мы очень надеемся, что вместе с Государственной архивной службой найдем такой формат взаимодействия, чтобы внести свой вклад в единый архив войны. Я очень хочу, чтобы частные инициативы так же вносили свой вклад в сохранение памяти о том, что мы переживаем сейчас. Наша большая задача — сделать так, чтобы эти артефакты были превращены в документы и чтобы они работали в культуру, которая является нашей коллективной памятью", – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Государственная архивная служба Украины отметила работу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова по сохранению историй войны. Сотрудничество государственных и частных инициатив будет способствовать сохранению исторической правды и формированию коллективной памяти для будущих поколений.

"Полномасштабное вторжение привело к полномасштабному ответу, когда все архивы присоединились к сбору таких свидетельств: начиная от аудиовизуального наследия, художественных произведений, дневников, газет до официальных документов. Особенно сейчас нам нужно снова объединяться, потому что мир показывает, что главная надежда Украины – непосредственно украинцев. И я думаю, что у каждого из вас есть, что сказать и что передать следующим поколениям", – отметил Анатолий Хромов, председатель Государственной архивной службы Украины.

Фонд Рината Ахметова и Государственная архивная служба Украины договорились о партнерстве в разных форматах. Оно будет осуществляться путем реализации совместных организационных мероприятий, информационно-имиджевых проектов в онлайн и офлайн форматах, проведения тренингов, практических семинаров, лекций, вебинаров и других образовательных мероприятий.

"Сотрудничество Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с Госархивом – это еще один важный шаг, который поможет донести правду о войне в Украине до всего мира. В начале, мы разработали высокоэффективную систему сбора свидетельств, которую используем сейчас. могут будущим поколениям понять масштабы трагедии, пережитой украинцами, а также станут безоговорочным доказательством военных преступлений", – подчеркнула Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Рината Ахметова.

Музей "Голоса Мирных" – это самый большой в мире архив свидетельств и источник правды о войне в Украине. Музей собирает, хранит и документирует истории людей, подвергшихся последствиям войны, начиная с 2014 года и по сей день. В настоящее время его архив содержит 130 тысяч историй. Больше по ссылке.