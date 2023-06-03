Фонд Рината Ахметова передал в Запорожье гуманитарную помощь для переселенцев из Бердянской громады

В "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье Фонд Рината Ахметова передал около тысячи продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Бердянской громады.

Видео дня

В настоящее время их получают наиболее незащищенные категории населения: лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры. Люди, которые эвакуировались с временно оккупированной территории, признаются, что гуманитарная помощь для них очень ожидаема и необходима.

В составе наборов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье, то есть продукты, которые можно хранить длительное время.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".