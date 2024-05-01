Фонд Рината Ахметова передал помощь детям, которых удалось вернуть из России

Внимание и забота – это необходимые составляющие дальнейшей реабилитации детей, переживших незаконный вывоз в Россию. Для многодетных семей детей, которых удалось вернуть домой, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой потребности.

Зимой этого года Фонд первым оказал комплексную помощь ребятам, которых удалось вернуть государству с вражеской территории. Речь идет об отдыхе, оздоровлении и психологической помощи в лагере "Блогер Кемп" в Закарпатье.

В течение 2024 года Фонд планирует провести еще три таких кемпа. К участию в каждом будут приглашаться дети, пережившие похищение Россией.

"Они не могли говорить, не улыбались, почти не двигались…" – рассказывали о первом впечатлении от общения с возвращенными детьми психологи Фонда в "Блогер Кемпе". И подчеркивали, что помощь не должна ограничиваться кемпом: важно, чтобы детей поддержали медучреждения, администрации, школы, а самое важное – семьи. А продовольственная помощь станет дополнительной опорой для этих семей.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.