Фонд Рината Ахметова передал обогреватели в места компактного проживания переселенцев в Одессе

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает людей, нашедших временное убежище в местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц. Недавно очередная партия обогревателей для переселенцев поступила в один из таких центров в Одессе.

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Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передано около 1000 таких приборов.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет Новой почты.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.