Фонд Рината Ахметова передал больницам в Днепре 15 тысяч медикаментов

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Фонд Рината Ахметова передал сегодня государственным больницам Днепра 15 тысяч единиц медикаментов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Список препаратов и лекарственных средств был определен в координации с Минздравом. Речь идет о антисептиках, антибиотиках, средствах обработки ран и т.д.

200 тысяч единиц медикаментов с 24 февраля Фонд Рината Ахметова уже передал на нужды украинцев.

Напомним, что за 14 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".