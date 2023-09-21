Фонд Рината Ахметова передал 6 тысяч проднаборов для переселенцев в Одесской области

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова снова работают в Одесской области. В регион Фонд отправил 6 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены для вынужденных переселенцев из разных областей, которые живут в городе Черноморск и в поселке Таировом.

В каждом наборе – базовые продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. И это ожидаемая помощь для людей, обустраивающих жизнь на новом месте.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".