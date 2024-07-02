Фонд Рината Ахметова передал 3300 продуктовых наборов для мариупольцев в Днепре, Киеве и Кременчуге

Сейчас они живут во многих городах Украины, пытаются наладить жизнь и общую мечту – вернуться в родной Мариуполь. Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать системную помощь переселенцам из этого города. В частности, в Днепр, Киев и Кременчуг Фонд направил 3300 наборов с пищевыми продуктами. Выдачи развернулись в центрах поддержки "Ямариуполь".

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Всего до конца лета через центры "Ямариуполь" Фонд передаст людям 20 тысяч наборов с продуктами питания. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров "Ямариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.