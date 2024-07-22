Фонд Рината Ахметова передал 20 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Мариуполя

С начала лета центрам поддержки "ЯМариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал 20 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Выдачи продолжаются. Это весомая поддержка для людей, которые выживали в осаде и потеряли из-за России все.

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Фонд Рината Ахметова оказывает системную помощь организации "ЯМариуполь" уже два года. В течение 2022-2023 годов в эти гуманитарные хабы в разных городах поступило 40 тысяч гигиенических наборов и более 55 тысяч продуктовых наборов от Фонда.

В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.