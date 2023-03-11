Фонд Рината Ахметова передает световозвращающие браслеты детям из Мариуполя

Дети-переселенцы из Мариуполя продолжают получать от Фонда Рината Ахметова световозвращающие браслеты. В частности, такие браслеты-фликеры уже переданы детям во всех центрах "Я-Мариуполь" в Украине, в Зеленом центре Метинвест Запорожья и в Краматорском районе.

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Напомним, что 22 февраля 2023 года Фонд Рината Ахметова провел открытый урок по безопасности на дороге для детей-переселенцев из Мариуполя.

Тогда каждый из участников мероприятия получил от Фонда световозвращающий браслет, который повысит безопасность детей на дороге, ведь поможет водителям заранее их увидеть.

В уроке, который состоялся в столичном центре "Я - Мариуполь", приняли участие около полусотни юношей и девушек 8-14 лет. Команда Фонда напомнила детям правила поведения на дороге. В частности, ребенку важно быть внимательным и всегда убеждаться в безопасности своих действий и о том, что водитель его видит. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, не выбегать на нее и по возможности пользоваться тротуарами.

В общей сложности Фондом Рината Ахметова будет передано 50 000 фликеров. Большинство из них получат все школьники Донецкой области. По программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.