Фонд Рината Ахметова отправил продукты переселенцам из Никольской общины

Фонд Рината Ахметова отправил около 2 тысяч продуктовых наборов вынужденным переселенцам из Никольского объединенного территориального общества Мариупольского района.

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Сейчас люди живут в Киеве и других городах Украины. Они получат продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.