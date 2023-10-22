Фонд Рината Ахметова отправил переселенцам в Черноморск 3,5 тысяч проднаборов

Выдача гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова продолжается в Черноморске Одесской области. Там живет много людей, которые были вынуждены выехать из своих городов, сел и поселков из-за войны.

Фонд отправил для них 3,5 тысячи продуктовых наборов, и это весомая поддержка, которую люди ожидают.

В каждом наборе – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU