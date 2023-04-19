Фонд Рината Ахметова отправил партию лекарств в Херсон

В Херсонской городской клинической больнице имени А. С. Лучанского помогают мирному населению и спасают раненых после обстрелов. Одно из крупнейших в области медучреждений нуждалось в помощи — и Фонд Рината Ахметова откликнулся на призыв, передав в больницу около 10 тысяч единиц медикаментов.

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Станислав Демьяненко — руководитель отдела информационных технологий и статистического учета больницы, который занимается наличием, учетом и потребностью лекарств в учреждении. Он отметил, что перечень самых нужных медикаментов формировался с учетом этих данных, вместе с врачами и фармацевтами, и очень важен для оказания помощи пациентам.

"Поддержка существенная и необходима на данный момент, тем более в регионе города Херсон", — прокомментировал Станислав помощь от Фонда Рината Ахметова.

В гуманитарный груз от Фонда вошли жизненно необходимые лекарства, которые помогут спасать пациентов: кровоостанавливающие, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые, антианемические и другие препараты.

Деоккупированную Херсонщину россия обстреливает каждый день. Херсонская городская больница тоже не раз попадала под огонь. Недавно один из ударов повредил главный корпус. О том, как херсонские врачи выполняют свою работу даже под вражескими шарами – в репортаже на YouTube.

С начала войны, продолжающейся более девяти лет, Фонд Рината Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов как в учреждения здравоохранения страны, так и для населения. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".