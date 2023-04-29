Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Мариуполя

Мариупольцам, которые сейчас живут в 12 городах Украины, Фонд Рината Ахметова направил 20 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Сейчас машины с частью этой гуманитарной помощи направляются в Кропивницкий, Хмельницкий и Запорожье.

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Дальнейшие выдачи продуктовых наборов людям будут координироваться с местными центрами поддержки "ЯМариуполь", сообщили в Фонде.

Следующие партии целевой гуманитарной помощи Фонд Рината Ахметова отправит в Днепр, Калуш, Львов, Одессу, Тернополь, Черкассы, Черновцы и Ужгород. В киевский офис организации "ЯМариуполь" продуктовые наборы были отправлены чуть раньше.

В наборах – продукты, которые долго хранятся и легко готовятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".