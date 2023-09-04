Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию на осеннюю смену 'Блогер Кэмп' для детей, пострадавших от войны

Отдых, оздоровление, знакомство с профессиями, новые друзья и впечатления – все это дарят детям смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова. Объявлена запись на осеннюю смену, которая начнется 20 октября и продлится 10 дней в современном санатории на живописном Закарпатье.

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К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" приглашаются дети 8-15 лет, пострадавшие от войны в Украине. А именно:

дети, незаконно депортированные в РФ и вернувшиеся в Украину;

потеряли родителей во время войны;

ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены;

дети, живущие в зонах активных боевых действий;

те, кто пострадал в результате боевых действий.

Зарегистрируйтесь одним из двух способов:

по телефону бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001 (работает с понедельника по пятницу), или

онлайн по ссылке.

Каждая смена "Блогер Кэмп" не только полезна, но и интересна. Детей посещают эксперты медийной отрасли, которые на собственном опыте знакомят участников смены с миром профессий: ведущего, интервьюера, сценариста, аниматора, режиссера. Специалисты проводят с детьми интерактивные мастер-классы, много общаются, помогают открыть и развить творческие способности. На каждой смене дети учатся создавать и презентовать собственный блог, овладевая актуальными и модными навыками.

Благодаря таким практическим занятиям дети узнают о той или иной специальности – и расширяют горизонты своего будущего. Чтобы ребенок имел возможность, например, мечтать о работе сценаристом, ему важно знать, что эта профессия существует, каков он есть, пообщаться с человеком, достигшим в нем успеха.

Кроме профессиональных мастер-классов, детей ждет разнообразие веселых игр, движений, танцев, взаимодействия с другими участниками лагеря и командой Фонда "Рината Ахметова". И, что очень важно, работа с психологом Фонда, специализирующимся на преодолении травмы войны.

Участники перемен "Блогер Кемп" возвращаются домой с яркими впечатлениями и знаниями, ощутимым улучшением психоэмоционального состояния, теплыми воспоминаниями и надеждой на счастливое, мирное будущее.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.