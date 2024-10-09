Фонд Рината Ахметова оказывает помощь пострадавшим от авиаударов по Запорожью 22 сентября – 1 октября

В Запорожье в конце сентября управляемые авиабомбы и ракеты повредили десятки жилых домов и домохозяйств. Для людей, пострадавших в результате этих атак, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости.

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Выдачи будут проходить в "Зеленом центре Метинвест" в Запорожье до 31 октября.

Гуманитарную помощь могут получить люди, которые:

– пострадали в результате вражеских атак по городу с 22.09 до 01.10.2024,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты Запорожья.

Также Фонд Рината Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим в результате этих терактов: речь идет о лечении, реабилитации, психологической помощи.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.