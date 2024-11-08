Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате ударов по Харькову, Одессе и Запорожью

В ночь на пятницу, 8 ноября, армия РФ нанесла удар по Харькову и Одессе. Накануне 7 ноября также атакован Запорожье. В результате террористических атак на города Украины имеют место значительные разрушения, к сожалению, ранены и погибли.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским пострадавшим в результате этих атак.

Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь лечения и реабилитации более 11 тысяч украинцев.