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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате ударов по Харькову, Одессе и Запорожью
В ночь на пятницу, 8 ноября, армия РФ нанесла удар по Харькову и Одессе. Накануне 7 ноября также атакован Запорожье. В результате террористических атак на города Украины имеют место значительные разрушения, к сожалению, ранены и погибли.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским пострадавшим в результате этих атак.
Речь идет о:
– лечение;
– реабилитацию;
– психологическую помощь.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).
С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь лечения и реабилитации более 11 тысяч украинцев.