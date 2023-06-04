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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим от ракетного удара в пригороде Днепра
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате массированного обстрела Подгородненского общества на Днепропетровщине, который произошел 3 июня. А именно:
- лечение
- реабилитация
- психологическая помощь.
Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.