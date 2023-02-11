Фонд Рината Ахметова обеспечил гуманитарной помощью жителей Дружковки

Из-за близости к линии фронта немало людей в Донецкой области оказалось в крайне сложной ситуации. На днях бригады мобильной выдачи Фонда совершили очередной гуманитарный рейс, доставив в Дружковку почти 4 тысячи продовольственных наборов.

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В первые два дня выдачи помощь от Фонда получили более тысячи местных жителей. Не сдерживая эмоций, люди признаются, сколь эта поддержка важна для них сегодня.

В каждый переданный набор вошли самые необходимые продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.