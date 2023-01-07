Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область продуктовые наборы и сладкие подарки для детей

Фонд Рината Ахметова продолжает системно помогать жителям Украины, которые находятся в сложной гуманитарной ситуации. Недавно в Донецкую область прибыл очередной груз с продовольственными наборами от Фонда, каждый из которых содержит детский новогодний подарок.

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Около 7 тысяч гуманитарных наборов были доставлены в прифронтовую Константиновку и Покровск. Кроме сладких гостиниц, в каждом наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более 149 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2