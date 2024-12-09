Фонд Рината Ахметова начал всеукраинскую новогоднюю акцию для детей

Стартует традиционная Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям", которая продлится весь декабрь. Более 20 лет она дарит праздничное настроение и радость детям, нуждающимся в особой поддержке. Речь о детях, воспитывающихся в интернатах и детских домах. А уже 10 лет и о тех, кто пострадал от последствий войны и имеет недетский статус "переселенца".

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В этом году дети со всех уголков Украины примут участие в праздничных мероприятиях Фонда Рината Ахметова: получат подарки и посетят новогодние елки с развлекательными программами. Эта акция – символ надежды и веры для детей, у которых российская агрессия отобрала детство.

Новогодняя акция является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. Это – одно из приоритетных направлений помощи Фонда Рината Ахметова. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал 5 млн. детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.

"Ринат Ахметов - Детям". Помощь, что дарит завтра.