Фонд Рината Ахметова доставил более 4 тысяч проднаборов в Черкасскую область

На этой неделе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова работают в Черкасской области. Туда доставлено более 4 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой и других областей Украины.

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Люди получат наборы с продуктами длительного хранения: макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой. Также в составе наборов консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".