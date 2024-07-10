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Фонд Порошенко восстановит уничтоженное российскими террористами оборудование в "Охматдете", которое он установил за последние 10 лет

Глеб Иванов
Общество
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Фонд Порошенко восстановит уничтоженное российскими террористами оборудование в 'Охматдете', которое он установил за последние 10 лет

Фонд Порошенко восстановит уничтоженное в результате российской атаки оборудование, установленное Фондом в больнице "Охматдет" за последние 10 лет. Также это будет касаться и восстановления одного из отделений, построенного усилиями и средствами Фонда.

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Об этом сообщила Марина Порошенко. Ее цитирует сайт "Европейской солидарности".

Как известно, Фонд Порошенко и компания Roshen десять лет заботятся о детской больнице "Охматдет". За это время на оборудование, ремонт и реконструкцию было направлено 100 млн грн.

Марина Порошенко встретилась с генеральным директором детской больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром и вместе с ним осмотрела масштабы разрушения медучреждения.

Фонд Порошенко восстановит уничтоженное российскими террористами оборудование в "Охматдете", которое он установил за последние 10 лет

"Мы стоим около 11-го корпуса, это именно тот корпус, который еще 10 лет назад мы начали восстанавливать и обновлять, делать его современным, наполнять современным оборудованием и всем необходимым для того, чтобы он функционировал в новых условиях, а врачи могли предоставлять медицинские услуги на совсем другом уровне. Очень много работ было сделано. Полностью в этом корпусе была заменена электроразводка, это очень высокотехнологичные работы, необходимые для подключения оборудования и обеспечения работы хирургических палат и реанимации. Также здесь был установлен аппарат концентрированного воздуха на крыше и очень большая установка со сжиженным кислородом, который подается в палаты интенсивной терапии и хирургии. Благодаря Богу, она уцелела, потому что это был бы еще дополнительный взрыв. Она работает. Два лифта: один из них работает, другой, к сожалению, поврежден", – объясняет Марина Порошенко.

Фонд Порошенко восстановит уничтоженное российскими террористами оборудование в "Охматдете", которое он установил за последние 10 лет

"Я хочу поблагодарить всех наших врачей, они настоящие герои, они своими телами прикрывали детей прямо на хирургических столах. Многие пострадали. Вечная память врачу Светлане Лукьянчук, которая, к сожалению, погибла, когда вернулась, чтобы проверить, все ли эвакуированы", – говорит Марина Порошенко.