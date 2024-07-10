Фонд Порошенко восстановит уничтоженное российскими террористами оборудование в 'Охматдете', которое он установил за последние 10 лет

Фонд Порошенко восстановит уничтоженное в результате российской атаки оборудование, установленное Фондом в больнице "Охматдет" за последние 10 лет. Также это будет касаться и восстановления одного из отделений, построенного усилиями и средствами Фонда.

Видео дня

Об этом сообщила Марина Порошенко. Ее цитирует сайт "Европейской солидарности".

Как известно, Фонд Порошенко и компания Roshen десять лет заботятся о детской больнице "Охматдет". За это время на оборудование, ремонт и реконструкцию было направлено 100 млн грн.

Марина Порошенко встретилась с генеральным директором детской больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром и вместе с ним осмотрела масштабы разрушения медучреждения.

"Мы стоим около 11-го корпуса, это именно тот корпус, который еще 10 лет назад мы начали восстанавливать и обновлять, делать его современным, наполнять современным оборудованием и всем необходимым для того, чтобы он функционировал в новых условиях, а врачи могли предоставлять медицинские услуги на совсем другом уровне. Очень много работ было сделано. Полностью в этом корпусе была заменена электроразводка, это очень высокотехнологичные работы, необходимые для подключения оборудования и обеспечения работы хирургических палат и реанимации. Также здесь был установлен аппарат концентрированного воздуха на крыше и очень большая установка со сжиженным кислородом, который подается в палаты интенсивной терапии и хирургии. Благодаря Богу, она уцелела, потому что это был бы еще дополнительный взрыв. Она работает. Два лифта: один из них работает, другой, к сожалению, поврежден", – объясняет Марина Порошенко.

"Я хочу поблагодарить всех наших врачей, они настоящие герои, они своими телами прикрывали детей прямо на хирургических столах. Многие пострадали. Вечная память врачу Светлане Лукьянчук, которая, к сожалению, погибла, когда вернулась, чтобы проверить, все ли эвакуированы", – говорит Марина Порошенко.