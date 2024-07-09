Фонд Порошенко, уже вложивший 100 млн грн в Охматдет, планирует новый проект поддержки больницы

Фонд Порошенко с 2015 года занимается детской больницей "Охматдет". За это время на оборудование, ремонт и реконструкцию медучреждения было направлено 100 млн. грн.

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Об этом рассказала руководитель благотворительного проекта Ирина Пономаренко. Она также сообщила журналистам, что семья Порошенко планирует новый проект поддержки больницы.

По словам Пономаренко, обычно Фонд Порошенко берет "под ключ" работы на конкретном объекте.

"С 2015 года мы начали проект сотрудничества с больницей ОХМАТДИТ. Поначалу это была помощь в поликлинике. Там была восстановлена электрическая часть, заменены лифты, система отопления, система вентиляции. Позже уже в центральной части ОХМАТДЕТ здесь, на Чорновила было сделано центральное стерилизационное отделение, общая стоимость была 30 миллионов гривен. Возобновлена система снабжения кислорода. Много было общих ремонтных работ, оборудования по обращениям больницы", – рассказала Ирина Пономаренко.

"Мы обсудим, какие актуальные вопросы, выясним объем работ. Обычно все эти годы мы брали конкретный объект и полностью его завершали. Так же будет и в этот раз" – сказала представитель Фонда Порошенко.