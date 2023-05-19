Фонд Порошенко и украинская диаспора приобрели БПЛА Poseidon для подразделения ГУР

Петр Порошенко передал бойцам одного из подразделений ГУР комплекс БПЛА Poseidon. Половину средств на эту технику собрала украинская диаспора, вторую половину уплатил Фонд Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Как рассказывает военный с позывным "Паляницей", он хорошо знаком с возможностями этих беспилотников и считает их одними из лучших. "Работа артиллерии – это спасение пехоты, а артиллерии нужно "очі". Это ее "очі". Плюс разведка, плюс сопровождение диверсионных групп, очень много как их можно использовать. Но если я сейчас все расскажу, то это не будет тайной", – замечает боец.

"Если сравнить то, на чем я летал раньше, с Посейдоном, то это как бумажный самолетик и настоящий Боинг", – объясняет военный.

Петр Порошенко отмечает: нужно делать все возможное для того, чтобы украинское наступление, которого ожидают все, было более успешным, более мощным, более эффективным.

"По моим ощущениям, когда я вернулся с фронта, до начала наступления осталось не месяцы и даже не недели. Поэтому мы ускоряемся, чтобы быстрее наши войска получили "очі", способные видеть ночью и точно не подвластны российским средствам РЭБ", – говорит пятый президент.

"Мы передаем полноценный комплекс Poseidon Главному управлению разведки. Половину средств за этот Poseidon собрала наша диаспора, и от имени всех украинцев низкий поклон и большое спасибо от военных", – отмечает Порошенко.

"Мы также будем сейчас реализовывать наши планы по составу запасных частей, ремонтную базу, школу обучения инструкторов и многие другие вещи, в том числе и с кардинальным изменением улучшением оперативных характеристик этой "птички". Это то, о чем мечтали наши разведчики. И с сегодняшнего дня их мечта становится реальностью", – объясняет пятый президент.

Разведчики говорят: от поддержки тыла зависит и ситуация на фронте. И добавляют: не сомневаются в победе Украины. "Мы уже победили. Можно сказать так, что история уже написана, и в конце там happy end, Победа. А потом лежит второй том этой книги – восстановление страны и ее развитие", – говорит военный.

Как сообщил неделю назад пятый президент во время выставки вооружений в Афинах, вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10.

"Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новую систему коммуникаций и определений. Это наш новый совместный продукт, разработанный специалистами компании на базе почти годового опыта эксплуатации Poseidon 10 на поле боя", – объяснил Петр Порошенко.

"Надеюсь, что к середине лета новые модификации десятых "Посейдонов" поступят в войска. Это 100% того, чего ждут украинские воины, оперирующие "Посейдонами" украинские бригады", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Очі Арти".

Фонд Порошенко с волонтерами также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что было нужно военным для эффективной работы – чтобы ру*ня горела в аду", – подчеркивает Порошенко. В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").