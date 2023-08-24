Фонд Порошенко и 'Дело Громад' потратили на помощь ВСУ более 3 млн гривен

Фонд Порошенко вместе с предприятиями, в частности, компанией "Рошен", с начала широкомасштабного вторжения России по состоянию на 24 августа 2023 года потратил на помощь ВСУ более 2 млрд 691 млн 226 тыс. грн. Вместе со сборами ОО "Дело Громад" общие расходы на Вооруженные Силы Украины составляют более 3 млрд 192 млн 203 тыс. грн, или более 93 млн 154 тыс. долларов США (с учетом курса на время платежей).

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда Порошенко.

Отмечается, что на эти средства в начале агрессии были куплены бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие, в том числе пулеметы, снайперское оборудование и другое. Закуплены также турникеты, натовские аптечки, пищевые продукты, в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы и для военных, и для жителей освобожденных городов, горючее, средства для строительства фортификационных сооружений.

А позже – сотни грузовиков, бронемашины и тягачи, автобусы, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, сотни цифровых радиостанций, старлинки, более 50 тысяч комплектов военной зимней одежды, системы очистки воды, мобильные бани, автомастерские.

"На фронт передали более 100 полноприводных пикапов для ВСУ. А также 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмовых войск. В Великобритании для нужд украинской армии куплены более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин "Spart "Первые мощные тягачи DAF YA 444X с манипуляторами для артиллерии уже поставлены в армию. Также законтрактованы большие грузовики Foden, способные поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе. Первые 5 машин уже передали бригадам ВСУ", - за фонде

"Фонд Порошенко совместно с волонтерами разработал собственный проект и уже изготовил 70 банно-прачечных комплексов, которые передали в разные бригады, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, выходящих на короткий отдых с передовой. Запрос на эти комплексы очень большой, сейчас запланировано изготовить 150 таких бань", - отмечают у Порошенко.

Кроме того, фонд совместно с волонтерами изготовил передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ), 22 комплекса уже передали в разные подразделения ВСУ.

Также в ВСУ переданы более 350 беспилотников Autel, реализуется крупный контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). 14 комплексов уже поступили в войска. Бригадам ВСУ и Нацгвардии Порошенко передал партию беспилотников Matrice 30T. 24 квадрокоптера, оснащенные мощной оптикой с 16-кратным зумом, способны подниматься на 7 километров, развивают скорость до 80 километров в час. Кроме того, Порошенко также передал в ВСУ еще 148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия".

"Поставлено несколько десятков тысяч гранатометных боеприпасов для сброса с дронов. В то же время многие проекты пока не подлежат разглашению ввиду вопросов безопасности", - отметили в фонде.