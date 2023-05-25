Фонд 'Мир и Ко' передал украинским саперам первую партию металлоискателей

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" отчиталась о первой части переданных на полигон металлоискателей для защитников. Ребята благодаря этому уже овладевают новой профессией, которая поможет им в будущем более безопасно и эффективно разминировать украинские теоритории.

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Об этом сообщили на странице фонда Facebook.

"Друзья, отчитываемся, первая часть металлоискателей, на которую мы с вами вместе собирали средства уже по полной работает. Пока на полигоне наши защитники овладевают этой непростой, опасной и крайне необходимой профессией", – написали в отчете.

Также в организации заметили, что следующая вторая партия металлоискателей уже отправляется к защитникам.

"Следующая, вторая партия металодетекторов уже отправляется к ребятам. Далее будем ждать фото и видео отчеты. Спасибо всем, работаем вместе на победу, слава Нации! Помощь ВСУ", – подытожили в фонде.

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре этого же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".

Сферы деятельности:

– Помощь Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии Украины, Силам Специальных Операций и добровольцам;

– помощь детям войны и вынужденным переселенцам;

– Помощь в медицинской и психологической реабилитации пострадавшим в зоне АТО.

В ВО Фонд "Мир и Ко" призывают поддерживать наших защитников, по реквизитам волонтерской организации :

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801