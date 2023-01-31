Фонд Favbet Foundation передал еще один внедорожник для бойцов ВСУ. Фото

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины очередной внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего боевые задачи в районе Гуляйполя Запорожской области.

На автомобиль установлено дополнительное оборудование для его более эффективной работы.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.