Фонд BGV и Эстония запустили программу бесплатного протезирования украинцев

Украинский благотворительный фонд BGV и правительство Эстонии запустили и реализуют совместную программу для бесплатного протезирования, а также реабилитации украинцев, лишившихся конечностей в результате боевых действий в Украине. Протезирование украинцев, преимущественно военных, осуществляется в Таллинне на базе одной из самых современных больниц в Эстонии – Ida-Tallinna Keskhaigla (Восточно-Таллинская центральная клиническая больница). Медицинское учреждение является одним из самых больших в стране: в его состав входят семь клиник, а штат насчитывает более 2500 работников.

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В рамках программы пациентам изготовляют и устанавливают сверхсовременные бионические электронные протезы, которые регулируются индивидуально под потребности конкретного пользователя, что обеспечивает полную симметрию и естественность походки (при протезировании нижних конечностей). Такие протезы оборудованы амортизаторами и рядом подвижных элементов для повышенной физической активности, а также имеют специальное мобильное приложение, позволяющее переключаться с ходьбы на разнообразные спортивные режимы, обеспечивая таким образом высокий комфорт использования и уровень двигательной активности. Стоимость одного такого протеза составляет 70-80 тысяч евро.

"Для нас очень важно помогать и поддерживать Украину. В сотрудничестве с украинцами мы начали наш проект для предоставления услуг по реабилитации и протезированию украинцев, потерявших конечности из-за травм. И сейчас мы уже работаем над следующими проектами, чтобы расширить масштабы сотрудничества с Украиной", – подчеркнула вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальной политики Эстонии доктор Хейди Аласеп.

В рамках программы Благотворительного фонда BGV и правительства Эстонии протезы уже получили два украинца, которые в марте вернулись из Эстонии в Украину и продолжают реабилитацию на базе отечественных медицинских учреждений. Первыми участниками программы стали Тарас Винарчик, аэроразведчик 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки, потерявший ногу в августе во время выполнения задания по корректировке артиллерии с помощью БпЛА; и Александр Гороховский из Черниговской области, потерявший конечность во время осады Чернигова, получив огнестрельное ранение с осложнением.

Для украинцев протезирование в рамках программы полностью бесплатное: изготовление, установка, реабилитация в Восточно-Таллинской центральной больнице и логистические расходы берут на себя инициаторы проекта. До конца года партнеры в сотрудничестве планируют организовать протезирование для 20 украинских военных и гражданских, потерявших конечности в результате полномасштабного российского вторжения.

Справка. В течение года Эстония прилагает максимум усилий по оказанию всесторонней поддержки Украине. Страна поддержала Украину политически, экономически и военно, продолжает оказывать важную гуманитарную помощь, а также приступила к ряду работ в рамках восстановления Украины. Эстония активно помогает украинским беженцам, предлагая социальную защиту и широкий спектр медицинских услуг.

Текущий проект по реабилитации военных инициирован Министерством социальной политики Эстонии в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии и Восточно-Таллинской центральной клинической больницей. В целом, Эстония в сфере реабилитации реализует различные проекты в сотрудничестве с Украиной с 2014 года.