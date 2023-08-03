Сегодня, 3 августа в Житомире благотворительным фондом "Батальон Волонтер" было передано 2 пикапа.

Видео дня

Дале текст на языке оригинала:

Автомобілі підвищеної прохідності будуть використовуватися 190-м навчальним центром Збройних Сил України.

"Ми отримали запит на пікапи від наших захисників. Першочергово, як реакція на цей запит, у Житомирі був проведений благодійний аукціон 10 липня, під час якого було зібрано 1 300 000 гривень завдяки лотам від фонду. Потім автомобілі придбали, відремонтували, пофарбували у "мілітарі" та передали.

Далі – така ж передача автівок в інших містах для наших захисників".