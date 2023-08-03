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Блог | Фонд "Батальон Волонтер" передал 190-му учебному центру ВСУ пикапы
Сегодня, 3 августа в Житомире благотворительным фондом "Батальон Волонтер" было передано 2 пикапа.
Дале текст на языке оригинала:
Автомобілі підвищеної прохідності будуть використовуватися 190-м навчальним центром Збройних Сил України.
"Ми отримали запит на пікапи від наших захисників. Першочергово, як реакція на цей запит, у Житомирі був проведений благодійний аукціон 10 липня, під час якого було зібрано 1 300 000 гривень завдяки лотам від фонду. Потім автомобілі придбали, відремонтували, пофарбували у "мілітарі" та передали.
Далі – така ж передача автівок в інших містах для наших захисників".
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