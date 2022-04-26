Фонд Ахметова за 60 дней войны помог почти миллиону украинцев

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова направляет свои усилия на помощь людям, прежде всего, временно перемещенным лицам и наиболее уязвимым категориям населения.

За 60 дней войны Фонд передал для жителям Украины:

более 540 тысяч единиц медикаментов

более 60 тысяч гемоконтейнеров

более 130 тысяч продуктовых наборов.

За это время гуманитарная помощь Фонда охватила 940 тысяч человек.

За 60 дней на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 18 тысяч обращений.

Фонд оказывает и психологическую поддержку: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года постоянно собирает крупнейший в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. Архив Музея – не только источник показаний из первых уст, но и психотерапевтический проект для людей, переживших травму войны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.