Фонд Ахметова выдал почти 2 тысячи проднаборов жителям Краматорска

Война каждый день создает новые вызовы и опасности. Несмотря на опасность, Фонд Рината Ахметова продолжает помогать нуждающимся. Недавно бригады мобильной выдачи Фонда привезли в Краматорск почти 2 тысячи продовольственных наборов.

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Гуманитарную поддержку получили незащищенные категории населения, а также горожане, чьи дома подверглись разрушениям из-за ракетных обстрелов 1 февраля.

Напомним, что Фонд готов оказать и другую помощь всем пострадавшим в результате этой трагедии — речь идет о помощи в лечении и реабилитации всех пострадавших, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической поддержки. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.