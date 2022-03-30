Фонд Ахметова передал в Киев новую партию продуктов

На этот раз продуктовые наборы прибыли в территориальный центр соцзащиты Печерского района Киева. Таким образом, на сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл нужды 7 из 10 терцентров соцзащиты столицы: Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского, Голосеевского, Деснянского и Подольского районов. А также Киевский городской территориальный центр соцобслуживания.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Получат их люди, состоящие на учете соцслужб. В первую очередь это пожилые люди и люди с инвалидностью. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.