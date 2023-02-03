Фонд Ахметова передал для жителей Донбасса проднаборы и таблетки для очистки воды

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова совершили очередной гуманитарный рейс в Донецкую область. Жители прифронтовых Николаевской и Райгородской общин получили от Фонда более 2 тысяч продовольственных наборов, в каждый из которых вошли таблетки для очистки воды.

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Благодаря таким таблеткам можно получить чистую питьевую воду в любых условиях без использования электроэнергии, что может быть как нельзя кстати в сложной гуманитарной ситуации. В продовольственные наборы вошли продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.