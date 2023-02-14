Фонд Ахметова передал Бахмуту почти 4 тысячи проднаборов

Фонд Рината Ахметова направляет в фронтовый Бахмут почти 4 тысячи продуктовых наборов. Более полугода город остается одной из самых горячих точек не только на карте Донбасса, но и Украины.

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Несмотря на непрерывные вражеские обстрелы и крайне сложную гуманитарную ситуацию, многие местные жители при разных обстоятельствах отказываются покинуть родной дом. В течение длительного времени они вынуждены жить в подвалах и готовить еду на костре.

Чтобы поддержать людей, Фонд передает в каждом наборе продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.