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Фонд Ахметова отправил в Одесскую область партию обогревателей
Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев, нашедших убежище в Подольске Одесской области, партию обогревателей. Приборы были направлены в общежития и места компактного проживания внутренне перемещенных лиц.
Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.
Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова планируется передать 1000 таких приборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.