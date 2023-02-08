Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям Краматорска

Фонд Рината Ахметова направил гуманитарный груз для жителей Краматорска. Около 2 тысяч продуктовых наборов будут переданы для незащищенных категорий населения, а также тех людей, чьи дома пострадали от ракетного удара 1 февраля.

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Напомним, что Фонд готов оказать и другую помощь всем пострадавшим в результате этой трагедии — речь идет о помощи в лечении и реабилитации всех пострадавших, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической поддержки. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.