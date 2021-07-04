Фокус с 'невидимым авто' озадачил сеть: разгадка все время была на видео

Пользователь сети TikTok под ником lightskinyogi озадачил сеть, показав видео с "невидимой машиной". На нем он якобы едет по полу, при этом не двигая ногами.

Комментаторы на платформе Reddit попытались вывести блогера "на чистую воду", однако это оказалось не так просто (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, на кадрах парень сидит на полу, скрестив ноги перед собой и показывает, как якобы вставляет ключ в невидимую машину и хватается за невидимый руль. Через мгновение он быстро "отъезжает" в сторону.

Видео дня

В комментариях пользователи писали, что, вероятно, это монтаж, или же его везет хорошо скрытая веревка. Тиктокера попросили записать видео с разных ракурсов и с разными условиями: со стаканом воды в руке, со светом над головой, чтобы было видно тени, с раскрытыми ладонями, видео сверху.

Однако на каждом из этих роликов все выглядит довольно реалистично. Они набирали сотни тысяч просмотров. В чем секрет трюка сам автор видео так и не признался.

В комментариях один из пользователей предположил, что вероятно это видео является "перевернутым". То есть оно был смонтировано с конца в начало. Якобы, сначала парень отталкивался от чего-то ногами и ехал обратно, а на смонтированном видео казалось, что он едет вперед.

Другой пользователь поддержал такое мнение и обратил внимание на растение, которое стояло на столе позади парня в самом начале первого видео.

Оно было статичным уже после того, как он его поставил. Хотя листья должны были еще двигаться некоторое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали новую оптическую иллюзию, в результате которой может показаться, будто влюбленная пара обменялась телами.