Физик-ядерщик рассказал, что будет в случае катастрофы на ЗАЭС и нужно ли пить калий йодид

В случае подрыва российскими террористическими войсками Запорожской атомной электростанции "апокалипсиса не произойдет". Маловероятно, что взрыв АЭС закончится радиационным выбросом в среду, хотя это и не исключено. Но больший ущерб будет нанесен экономике Украины.

Видео дня

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский. По его убеждению, оккупанты будут действовать по принципу, если АЭС не досталась им, то пусть не достанется никому.

Чем грозит теракт на ЗАЭС

"Выброс радиации возможен, но маловероятно, что террористический акт россиян закончится радиационным выбросом в среду. С моей точки зрения, больше риска, что этим нанесут большой экономический ущерб Украине – выведут из строя один или несколько энергоблоков, чтобы ремонтная кампания затем продолжалась год или несколько лет", – объяснил Литвинский.

Специалист отметил, что теоретически радиация может распространиться даже не на десятки, но и сотни и тысячи километров, как это происходило при других авариях – в Чернобыле или Фукусиме, однако такой сценарий он считает очень маловероятным.

"Концентрация радиации тогда уже будет низкая. Реальная угроза для здоровья при самом плохом сценарии будет на грани десятков километров", – добавил Литвинский.

Он уточнил, что если радиация и дойдет, например, до Киевщины или западных регионов Украины, то ее концентрация будет низкой. А вообще, куда пойдет радиоактивное облако – будет зависеть от направления ветра.

"По мере прохождения радиоактивного облака, часть его выпадет на землю и как следствие – плотность уменьшится и, соответственно, чем дальше, тем меньше загрязнения. Другого механизма не может быть. Отмечу, что апокалипсиса не произойдет даже в ближайшей зоне к АЭС", – отметил физик-ядерщик.

Как вести себя в случае взрыва террористами АЭС

Он пояснил, что в случае взрыва на ЗАЭС возможен уровень загрязнения даже такой, как после Чернобыльской аварии, но тогда в воздухе будут только долгоживущие радионуклеиды типа стронция 90, изотопов цезия 134 и 137. Защититься от них возможно – помогает обычная маска для органов.

"И, конечно, нужно находиться в закрытом помещении с закрытой дверью. Это обязательно во время острой фазы диверсии или аварии. Но чем дальше мы анализируем, тем больше видим, что риск диверсии с радиационными последствиями – низкий. Хотя есть вероятность нанесения максимальной экономического ущерба", – объяснил специалист.

"Нельзя пить йодид калий, потому что это только повредит вашему здоровью. Также нет смысла в предохранительной эвакуации или предохранительном закрытии окон, закупориванию помещений. Пока не произошло аварии, то смысла нет. Надо иметь маски для населения тех городов, которые расположены в десятках километров от ЗАЭС. Надо иметь запас воды и пищи. Следует иметь даже запасы йодида калия, но тем людям, которые находятся возле других действующих АЭС. Там его применение будет оправдано в случае аварии", – рассказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза российского теракта на Запорожской АЭС понемногу снижается. Причины этого он не назвал;

– гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после заявлений Украины о минировании оккупантами Запорожской АЭС заявил о "прогрессе". По его словам, экспертам МАГАТЭ российские оккупанты разрешили осмотреть еще несколько участков станции, куда раньше инспекторов не допускали – и там они "не увидели никаких признаков взрывчатки или мин".

– оккупанты разместили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков Запорожской АЭС. Так, новые спутниковые снимки также могут свидетельствовать о том, что оккупанты разместили на крышах взрывчатку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!