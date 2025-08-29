Финишная прямая: Ukrnafta собрала 80 млн грн для 'Хартии'

Финишная прямая "Энергичного сбора": благодаря клиентам UKRNAFTA собрала 80 млн грн для Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Средства направляются на нужды бойцов: беспилотники, связь, транспорт.

В рамках "Энергичного сбора" UKRNAFTA уже передала нацгвардейцам 14 пикапов, а также 85 дронов и другое важное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.

Напоминаем, что помочь "Хартии" очень просто: гривна с каждого литра 95 Energy или дизеля, кофе, хотдога или товаров с красными ценниками идет на нужды корпуса.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.