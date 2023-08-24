Фильм о Драмтеатре Мариуполя показали на Одесском кинофестивале: лента создана в сотрудничестве с музеем 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украинский режиссер и продюсер Юлиан Улыбин представил на Odesa International Film Festival документальный фильм "Драм" о приюте Драматического театра в Мариуполе — фильм был показан в рамках специального блока "Так победим!". Фильм создан в сотрудничестве с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, являющимся партнером документальной секции Film Industry Office.

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"Сегодня мир не воспринимает войну в том виде, в каком она есть. Я мечтаю и надеюсь, чтобы это кино что-то изменило. Потому что в нем есть деталь — драмтеатр в Мариуполе. Это была спланированная, четкая казнь. Именно так действует наш агрессор, — говорит Юлиан Улыбин. — В этом фильме нет откровенных сцен, крови, насилия — это более художественный подход, ведь такие фильмы легче демонстрировать публике. Я действительно стараюсь, чтобы этот фильм смотрели в Европе и показали его на других известных фестивалях".

Одесский международный кинофестиваль проходит в Черновцах с 19 по 26 августа. По результатам представленной конкурсной программы 14-го ОМКФ, победитель в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получит специальный приз от Музея: 50 тысяч гривен.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Собрано уже более 80 тысяч рассказов из первых уст – это самый масштабный в мире архив историй свидетелей войны России против Украины.

Музей активно поддерживает документальное кино в Украине, ведь документальные фильмы являются важным способом зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев во время войны. Это общая миссия, в рамках которой Музей проводит тематические мероприятия, дает истории, собранные в его архиве, как основу для киносюжетов.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.