Филатов: строительство водопровода в Таромском обеспечит водой весь поселок

Строительство водопровода в Таромском - решение старой инфраструктурной проблемы бывшего пгт, за которую никто не брался десятилетиями. Более десятка улиц здесь были просто отрезаны от водоснабжения. Фактически около 5 тыс. человек никогда не имели доступа к питьевой воде.

Местные жители вспоминают: раньше брали ее из колодцев, однако после их загрязнения единственным вариантом остались цистерны с привозной водой.

Марина Бижко живет в Таромском почти пятьдесят лет. Женщина рассказывает: даже простые бытовые дела - стирка или приготовления пищи - без воды требуют немалых усилий.

"Подземная вода уже не годится никуда. Но наконец-то мы видим, что здесь начали работы. Поэтому скоро будет нормальная вода у нас", - делится ожиданиями Марина.

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Строительство водопровода предусматривает несколько этапов с постепенным подключением улиц к водоснабжению. В целом речь идет о прокладке почти 18 км трубопровода.

"Мы очень благодарны, очень. На самом деле в 21м веке мало кто может представить, как это - жить без воды. Поэтому, конечно, мы довольны. Как иначе", - говорят жители близлежащих к строительству домов.

Мэр Днепра Борис Филатов, для которого строительство водопровода в Таромском было одним из обещаний, отмечает: старту работ предшествовал сложный подготовительный этап. После того, как город получил необходимую документацию, проект строительства проходил длительное согласование с центральными органами власти, ведь "проколы" водопровода проходят в том числе под железнодорожными путями.

"Это долгожданное событие, в которое на самом деле мало кто верил. Технически это сложная работа, и она связана с немалыми капиталовложениями. Когда мы завершим строительство, таромчане впервые в истории поселка будут с водой по всей территории Таромского ", - отметил Борис Филатов во время осмотра строительства 5 июля.

Подрядчики планируют закончить строительство водопровода в декабре этого года.