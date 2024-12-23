Филатов объявил о выплате рождественских премий для всех педагогов Днепра

В Днепре к Рождеству всем педагогам города выплатят премии. Об этом сообщил мэр Борис Филатов, отметив, что город является одним из немногих в стране, который произведет такое начисление.

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Известно, что премии от 2200 грн до 4100 грн получат педагоги, админработники, специалисты и младший обслуживающий персонал городских детсадов, лицеев, гимназий, художественных и спортивных школ.

"Каким бы сложным не было настоящего, мы всегда будем поддерживать тех, чей труд является неоценимым. теплого праздничного настроения. Ибо это меньше всего, чем мы можем вам отблагодарить", - отметил Филатов.