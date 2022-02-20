Уже 8 лет в этот день я выкладываю журнал регистрации столичной 17 больницы. Где напротив фамилий- умер… умер… умер…

Мы с девчатами в те страшные 2 дня не были на Майдане, когда удалось вывезти раненых из Мариинки, так и ночевали в больнице.

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Город содрогался от крика скорых помощей. Приемные отделения были забиты.

Горел Майдан. В больницы приходили киевляне, которые собирали помощь раненым и охраняли их от вывоза в СИЗО. Время, которое обнажило, вывернуло каждого гражданина и показало его настоящее естество.

Мы оплакивали наших убитых. Путин приступил к захвату Крыма.

Страшные дни нашей новейшей истории. Вечная память о Героях. Не забудем убийц.

Сплотимся перед лицом опасности, нависшей над нашей страной. Сил нам и мужества выстоять, быть достойными памяти Героев Небесной Сотни. Сохранить Украину.