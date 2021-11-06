'Феофанию' откроют для 'простых людей': в Минздраве назвали дату

Столичная больница "Феофания" по улице Академика Заболотного, 21 откроет двери для всех украинцев уже 1 января 2022 года. Ранее пациентами этого медицинского учреждения были преимущественно государственные служащие.

Такое заявление в пятницу, 5 ноября, сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает "Украинская правда. Жизнь". Больница зайдет на приоритетный пакет в программу медицинских гарантий, добавил он.

Отметим, что программа медицинских гарантий – это перечень медицинских услуг, бесплатное предоставление которых государство гарантирует пациенту.

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Таким образом, уже со следующего года в "Феофанию", в частности, будут привозить людей с инсультами, инфарктами и другими состояниями.

"Я, наверное, буду первым министром, которому удастся открыть двери "Феофании" для простых людей и выполнить указ президента, изданный в 2020 году", – сказал Ляшко.

Добавим, что ранее клиническая больница "Феофания" подчинялась Государственному управлению делами. В 2020 году там от коронавируса лечились президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, указ об открытии "Феофании" для всех граждан президент Владимир Зеленский подписал еще 14 января 2020 года. В медучреждении украинцам станут доступны современные методы диагностики и лечения.