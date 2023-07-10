Русскоязычные издания Америки, а я писал для многих из них, переживают не лучшие времена. "В Новом Свете", самая тиражная такая газета США, закрылась прошлым летом. Она была американской дочкой "Московского комсомольца", поддерживала Трампа, а с началом русско-украинской войны и вовсе ударилась в наглую российскую пропаганду.

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"Русская реклама", самая объёмная из газет (200 страниц), завуалировала первое слово названия и стала "Р. Рекламой". Теряет читателей "Вечерний Нью-Йорк", угасает некогда блестящий бостонский альманах "Лебедь", старейшее сетевое издание на русском языке, а бостонский же интернет-журнал "Кругозор" совершенно деградировал. В чем же причины всего этого? Их несколько, но главное, конечно, нападение России на Украину и вызванное им отторжение русской культуры. И это не только американское явление.

Тема отторжения бередит души, но больше возмущаются сами русские: как можно столь великую культуру отторгать!? Доходят до того, что объявляют кэнселинг расизмом и даже нацизмом... Лишь малая часть россиян понимает,что это обусловленная войной и общей деградацией России данность, с которой придется смириться.

Однако мир эта тема не очень волнует, кроме, конечно, жителей Украины. Они отторгают русскую культуру яростно, вплоть до сноса памятников русским писателям и запрета на импорт книг из России, и их можно понять, они знают ей цену! Из индифферентности же остальных жителей мира вытекает вопрос: а велика ли потеря? Стоит ли тема повышенного внимания и переживаний? Трагедия ли это? Драма ли?

Иными словами, не идет ли процесс объективизации отношения к русской культуре? Идет, и не первый год. Нет, эта культура не исчезнет из поля зрения большого мира, просто займет свое место, довольно скромное. Россияне, а 69% их считают свою культуру самой великой, переоценивают себя. Для сравнения, доля французов, превозносящих свою культуру, гораздо меньше, всего 36%, а ведь поводов для гордости у них гораздо больше.

Да, процесс объективизации идет давно и его можно проследить по востребованности едва ли не самого известного сегмента указанной культуры, то бишь "великой русской литературы", как привычно называют ее россияне. Ее значение нетрудно оценить по рейтингу самых известных российских писателей. Величие любой литературы есть величина суммарная и ее можно оценить плеядой её авторов – высота пирамиды определяется количеством и величиной камней. Точнее, конечно, говорить не о лучших авторах, сие субъективно, а о самых популярных, самых востребованных. Ибо популярность измеряема и отражает не только меру дара мастера слова, но и меру нашего понимания, степень нашей культуры.

Популярность измеряема, в отличие от такого субъективного понятия, как вклад в сокровищницу мировой литературы. Понятно, что вклад Набокова, хотя он не вошел в Топ-50, не сравним с вкладом Дэна Брауна, о котором мало кто будет помнить уже через двадцать лет. Но как оценить вклад? Хорошего инструмента нет.

А вот для оценки востребованности он есть, и я много лет составляю топ лучших писателей всех времен и народов для многих изданий – российских, американских, канадских, украинских. Поэтому отошлем читателя к статье в "Мастерской" Евгения Берковича, где обоснована методология. Она основана на количестве обращений в Google, на нее ссылались "Новые Известия" – сейчас это не так уж лестно, но ведь и ультрапатриотическая "Литературная Россия" публиковала мой рейтинг писателей – и даже махровый "Русский переплет" профессора МГУ В. Липунова, так что можно считать сии публикации признанием объективности. Доказательством от противного, так сказать.

Повторю: выбор Google, причем именно англоязычного его сегмента обусловлен тем, что на него приходится три четверти всех обращений в мире (у ближайших конкурентов по 6-8%) и две трети их на английском, языке международного общения. В случае писателей речь идет о десятках, о сотнях миллионов обращений и даже о миллиардах! Вы можете предложить более репрезентативную статистику? Метод мощный, объективный, оперативный и позволяет уловить динамику востребованности. Конечно, при его применении Китай остается в стороне, но это отдельная и довольно замкнутая цивилизация, а нас интересует глобальная. Последний раз Топ-50 корифеев пера составлен мною летом тяжелого 2022 года и опубликован в киевском "Обозревателе" и в мерилендской "Чайке". Уже тогда был замечен поразительный всплеск интереса к творчеству и фигуре Гоголя!

Топ 50 писателей на начало июля 2023 года

К литературе в России отношение особое – как же, самая читающая в мире страна! Сергей Соловьёв даже писал: "Вычесть из России литературу – то же, что вычесть из человека его лицо". Правда, одиозный, но умный Фаддей Булгарин писал управляющему III отделением ЕИВ канцелярии более трезво: "Литература есть балованное дитя нации. Нет такого глупого и необразованного народа в мире, который бы не утешался и не гордился своими писателями и произведениями литературы. В этом равны и персиянин и англичанин".

Что ж, посмотрим, кто кем может гордиться.

Joanne Rowling – 3400 млн. обращений. Увы, каждый новый поиск обнаруживает пробелы в знаниях, влияние собственных вкусов и добавляет упущенных мною авторов. Роулинг я даже не рассматривал в качестве кандидата в Топ-50, а она опередила Дэна Брауна... Dan Brown. Этот супергигант много лет возглавлял рейтинг – 2270 (3540). Более двух миллиардов! Десять лет назад лишь результат Шекспира превышал 100 млн., а нынче миллиарды в ходу. Впечатляет, но Дэн, бывало, и за 5 млрд. переваливал. В скобках указано количество Гугл-обращений на конец 2020 года – для оценки динамики, а она налицо. Françoise Sagan – 1700. Вот и Франсуазу Саган я попросту недооценил и регулярно пропускал, а она оказалась в тройке лидеров!

NB: млн. далее будем опускать.

За Дэном Брауном много лет следовала E.L.James, обязанная славой "Пятидесяти оттенкам серого" – 1250 (2100). Был даже момент, когда Эрика опережала Дэна. Увы, таковы наши вкусы... Henry James вряд ли заслужил столь высокое место, очевидно, Эрика Джеймс тащит его на буксире своей славы – 620 (760). Plato – 560 (430). Буревестник идеализма Платон все более популярен. Мир становится иррациональным... Stephen King, король триллеров, долгое время занимал третью ступеньку – 430 (510). Dos Passos, неожиданный скачок, не знаю, чем вызван – 400 (65). Shakespeare. Былой безоговорочный лидер наконец-то прервал диминуэндо и вырвался из второго десятка, где прозябал немало лет! Да, страсти в мире бушуют поистине шекспировские – 380 (160). Adam Smith. Весьма высокое место у ценимого Пушкиным певца простого продукта. Он экономист, но пусть будет ради Пушкина – 380 (580).

Такова первая декурия корифеев. Далее пустим виртуозов изящной словесности в строчку.

Thomas Mann – 225 (350). 12. Byron – 210 (280). 13. Homer – 200 (160). 14. Henry Miller – 200 (330). 15. Walter Scott – 190 (200). 16. George Sand (да здравствует гендерное равноправие и vive la différence!) – 165 (210). John Milton, "латинский секретарь" Кромвеля – 160 (230). 18. Goethe – 125 (75). 19. Вниз вернулся бенефициар пожара известного собора Victor Hugo – 120 (180), а тогда он на 6-е место взлетал! 20. Robert Burns – 145 (150). Aristotle – 105 (35), тоже скачок, мир ударяется в философию. James Joyce – 100 (140). 23. Thomas Hardy – 91 (115). 24. Voltaire – 90 (70). 25. Washington Irving – 75 (100). 26. Lewis Carrol – 65 (105). 27. Oscar Wilde – 60 (110). 28. Jonathan Swift – 61 (75). 29. Winston Churchill (Нобелевская премия по литературе) – 57 (90). 30. John Locke – 55 (55). Mark Twain – 53 (75). 32. Bernard Shaw – 48 (65). 33. Charles Dickens – 47 (65). Joseph Conrad – 45 (70). 35. George Orwell (ранее не входил в Топ-50) – 40. 36. Miguel de Cervantes – 37 (50). 37. David Hume – 37 (40). 38. Gogol – 36 (2). Впечатляющий рывок совершил Гоголь! 39. Molière – 36 (30). 40. Friedrich Nietzsche – 34 (35). Edgar Allan Poe – 33 (55). 42. George Eliot, британская соперница Жорж Санд – 30 (70). Agatha Christie – 28 (55). 44. Ernest Hemingway – 25 (35). 45. Robert Louis Stevenson – 25 (40). 46. Alexandre Dumas – 24 (30). 47. Jules Verne – 23 (45). 48. Albert Camus – 22 (35). 49. Herbert Wells — 20 (25). 50. Dante Alighieri – 19 (25).

Далее следуют Conan Doyle – 19 (35), William Faulkner – 18 (30), Immanuel Kant – 18 (25), Friedrich Schiller – 18 (25), Toni Morrison – 17 (28), Steinbeck – 17 (17), T.S. Eliot – 16 (20), Heinrich Heine – 16 (25).

Титаны русской литературы в Топ-50 не входят. Pushkin, лучший из них, как-то поднимался на 44-е место, но это и все. Сейчас он с 15 (18) млн. делит места в конце шестого или в начале седьмого десятка вместе со Stendhal – 15 (14), Franz Kafka – 15 (25) и Blaise Pascal – 15 (25). Остальные титаны занимают места в восьмом и далее десятках: у Leo Tolstoy 10 (13) млн. обращений, у Chekhov 10, у Dostoyevsky 6 (6) млн. Советские и современные российские авторы далеко им уступают.

Подведем итоги. Во-первых, количество обращений к писателям ощутимо упало. Думаю, сказалось влияние русско-украинской войны и сопутствующих ей глобальных проблем, они отвлекли внимание от литературы. Рост популярности Оруэлла это исключение, подтверждающее наступление смутных времен.

Во-вторых, наш рейтинг наглядно подтверждает давно известный факт: наша современная цивилизация, а литература один из ее признаков, создана в первую очередь англосаксами (34 имени из 50!), французами (7 имен) и немцами (3 имени), стоявшими на плечах эллинов и римлян.

В третьих, величие русской литературы, как видим, несколько преувеличено. И чем далее, тем более. За пятнадцать лет, что я отслеживаю рейтинги, количество обращений к писателям в целом многократно возросло, что объясняется ростом числа пользователей Сети на планете. Но у русских авторов оно уменьшается. Зато резко вырос интерес к Украине и ее культуре, о чем свидетельствует феноменальный рывок Гоголя, намного опередившего Пушкина и остальных русских мастеров пера.

Россияне считают Гоголя русским писателем? Я так не думаю – и весь мир считает его украинским. Отсюда и всплеск интереса. Браво, Николай Васильевич! И слава Украине!