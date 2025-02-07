Fenix Charity отметила лучших на Business Gravity Awards 2025: OBOZ.UA получил медиа года

3 февраля в Fairmont Grand Hotel в Киеве произошло масштабное событие – Business Gravity Awards 2025, которое собрало более 150 участников из разных сфер деятельности. OBOZ.UA на премии наградили званием медиа года.

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Business Gravity Awards – это ежегодная церемония награждения лидеров украинского бизнеса в разных сегментах и отраслях под эгидой ОО "FENIX CHARITY ".

Такие мероприятия помогают партнерам объединяться и позволяют представителям бизнеса обменяться решениями и опытом возрождения и развития предпринимательской деятельности, найти партнеров и привлечь международных инвесторов в национальные проекты, заявить о себе в бизнес-сообществе. Событие стало платформой для обмена опытом, новыми идеями и поиска решений по оптимизации бизнеса во время войны.

Business Gravity Awards – это платформа для генерации новых идей и создания коллабораций, для вдохновения и экономического сотрудничества. Развитие бизнеса и восстановление экономики во время войны являются необходимой составляющей.

Ярким акцентом вечера стали выступления артистов: Влад Дарвин, MILA NITICH, KISHE с дочерью, СолоХа, София и Мария Нерсесян, дуэт Артем Котенко и София Нерсесян, Ольга Старовойт, Геля Зозуля, ANKA, AMORE TWINS, GENIUS, Tom Soda, Anna Wings, SISTERS MIX, Макс Гордеев и другие.

Непревзойденные ведущие мероприятия: Ольга Сумская и Андрей Черновол.

"В этом году мы собрали на одной платформе не только лучших лидеров бизнеса, но и тех, кто ежедневно работает над восстановлением нашей страны. Business Gravity Awards – это не только о наградах, но и о единстве, сотрудничестве и конкретной помощи тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Каждый из нас должен вкладывать свои усилия в будущее Украины, и вместе мы сможем достичь новых горизонтов", – отметила основательница премии и председатель ОО "FENIX CHARITY" Марина Филиппенко.

На церемонии отметили наградами всеукраинских лидеров бизнеса разных векторов деятельности, меценатов и волонтеров, культурных и общественных деятелей. Это Александр Пашко, Марина Кинах, Иван Самойлов, Николай Удянский, Юрий Гордиенко, Олег Филишин, Николай Кравченко, Владимир Базась, Анастасия Игнатьева, Ирина Щучко, Виктор Лещинский, ТМ "БКК" в лице Юлии Ярмоленко, Sister's tour, Maikoff, Труха, Александр Нерсесян, Артур Фрадкин, Ольга Сумская, Андрей Черновол, One Luxe, Юлия Левицкая, Мария Гуцол, Lior, Оксана Волжина, Сергей Головченко, Иван Панченко, Снежана Ляшко, Royal Real Estate, Тамара Жукова, Наталья Численко, Юлия Ткаченко, PREMIUM LAB, Национальная сеть ресторанов "ГАЛУШКА", Лилия Олейник, Андрей Лисецкий, Татьяна Коляда, БО "Будущее без ограничений", D/s Massage, Анна Красивская, Анжелика Черноморец, Ольга Самохвалова, Amore Twins, Genius, Ирина Ангелова, Dr. Yagodzinsky, Limuzine & Party Bus, Армор Кар, Петриченко Олег, VARVARA BOUTIQUE, GOLD ZAGAR, торговый дом "Вина мира", Andreas Moskin, SOME. ART.IN, Юрий Алексеенко, Valeria Gapon, Avtoradio, OBOZ.UA, Наталья Лукьянец, Ирина Татаренко, "Мы – Украина +", Юрий Сугак, Инна Плахотнюк, Елена Бреева, Сергей Кожуховский, Слава Займак, Девушки в ритме, FM-tv, Радио Пятница, Елена Халик, Новости Live, 5 канал, Игорь Савчук, "ЖВЛ представляет", София Нерсесян, Маруся Нерсесян, Артем Котенко, Каролина Фрадкина, Александра Самойлова, 33 Chanel kids.

Безусловно, каждое событие в войну имеет и благотворительную миссию. Организатор мероприятия, ОО "FENIX CHARITY", помогает центрам "ЯМариуполь.Киев", нуждающимся в гуманитарной помощи и медицинской реабилитации пострадавших. На этом мероприятии организаторам было важно привлечь внимание общества, лидеров бизнеса, общественности, меценатов и волонтеров к потребностям центра и обращениям. Также был проведен благотворительный аукцион, перешедший в онлайн-формат, средства с которого будут направлены на оказание медицинской и гуманитарной помощи семьям из центра "ЯМариуполь.Киев".

"Business Gravity Awards стала ярким примером того, как бизнес-сообщество способно объединяться для достижения общей цели – победы и восстановления Украины", – рассказывает соорганизатор мероприятия, меценат Александр Пашко.

Генеральный партнер: FULLSET GAMING.

Партнеры: Fairmont Grand Hotel, Antonova Beauty, Lucky Kids Sadok, Kid's Boutique, Diange, Miss diamond, Makeup magic, Brand People, Магнум, BIPS, DOCTOR IGNATIEVA, ICPRS, USAS, Uservise, Grand Cosmetic, Gerard, Dr. Schrammek Kosmetik, Obagi Medical, Международная академия защиты прав человека, IP, Studio leon, Some. Art. In, D/s barbershop, Royal Real Estate, LikaMed, Elen Ost, BFL, БФ "Балу", БФ Александра Пашко, ОО "Врачебный фронт", Мина Парфюмерия, Фокус Промоушен, Influencers events, ОО "Севен Филдс", лицей "Мастерская будущего", Zaimak Artdesign.

Медиапартнеры: Труха, "Мы – Украина +", "Мы – Украина", OBOZ.UA, Радио Пятница, 5 канал, Авторадио, Новости Live, TrueUa, FM-tv, ТыКиев, Touch, Fostylen, Время первых, Coolbaba, FashionTV, 33 канал, 33 kids, CK Ladys, Gossip magazine, Super Lady, Culture trend, Studio of my dreams.