Фельдшер-депутат от "ЕС" спас украинском, пронеся его 2 км до "скорой": подробности

Фельдшер экстренной медицинской помощи в селе Турчин, депутат Гощанского поселкового совета от "Европейской Солидарности" Степан Вознюк спас жизнь больному, пронеся его через снежные заносы до "скорой" около 2 км. В пресс-службе "Европейской Солидарности" сообщили подробности истории, прогремевшей на всю Украину.

Сам Вознюк ничего героического в своем поступке не видит. Говорит, что на его месте каждый бы поступил так же . Он говорит, что благодарности заслуживают две женщины, которые помогали ему в ту ночь с больным, поэтому как депутат будет ходатайствовать об этом на очередной сессии.

16 февраля Степан Вознюк получил вызов на номер 103 о том, что в селе Воронов в помощи нуждается больной с судорогами. На "скорой" он вместе с водителем отправился по указанному адресу. Но оказалось, что к дому автомобилю не удастся доехать: пробовали и одной дорогой, и другой – обе были заблокированы снежными переметами.

Фельдшер позвонил в местную службу ГСЧС, чтобы спасатели расчистили путь до дома больного. Однако они, оценив ситуацию, только развели руками, мол, со своей техникой ничем не смогут помочь.

Позвонили сельскому старосте, подняли на ноги соседей, надеясь, что, возможно, кто-то запряжет лошадей и на подводе доставит врача к больному.

Между тем Вознюку позвонили и сообщили, что состояние больного ухудшилось, он начал задыхаться. Пока соседка Оксана Веремчук, услышав, что никто из мужчин не согласился помочь медикам, пошла готовить своих лошадей, фельдшер взял со "скорой" чемодан с медикаментами и носилки (на тот момент он уже предвидел, что человек будет нуждаться в госпитализации) и пошел пешком. Кое-где снежные заносы достигали метра в высоту, он неоднократно проваливался, но выбирался и продолжал идти.

Добравшись до больного, Степан Вознюк осмотрел его, сделал укол, чтобы облегчить состояние. Выяснилось, что у мужчины была пневмония, поэтому его необходимо было доставить в больницу.

Вместе с двумя соседками фельдшер понес больного сначала к телеге, в которуюю запрягла лошадей соседка, а затем и в "скорую". Усложняло ситуацию то, что человек имел ДЦП, он сопротивлялся из-за болезни.

К счастью, все закончилось хорошо, Степан Вознюк с женщинами добрались до автомобиля "скорой", больного завезли и госпитализировали в Гощанскую районную больницу.

По словам председателя Гощанской ГО "Европейская Солидарность" Юрия Ковальчука, Степан Вознюк – очень хороший и скромный человек, но при этом он очень положительный, пользуется уважением среди односельчан. Именно поэтому в третий раз люди отдают на выборах свои голоса именно за него. И Степан Вознюк их не подводит – активен на сессиях, результативно работает как депутат, отстаивая интересы людей. А еще он прекрасный отец и муж. Юрий Ковальчук признается: только узнал, что фельдшер на своих руках тянул больного два километра через сугробы, – даже сомнения не было, что речь идет именно о Степане Вознюке. "Горжусь своим другом, коллегой, однопартийцем!", – добавляет Юрий Ковальчук.

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